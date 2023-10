 “Sulle spiagge libere di Santa Marinella stagione da incorniciare”, Tidei soddisfatto • Terzo Binario News

Il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei interviene a conclusione della stagione balneare, in particolar modo per quanto concerne il servizio di assistenza bagnanti sulle spiagge libere attrezzate di Santa Marinella.

“La relazione effettuata dal Direttore Generale della Santa Marinella Servizi Ing. Bove, che ringrazio – afferma il Sindaco – evidenzia come anche per la stagione balneare appena trascorsa, il servizio di fruizione e assistenza sulle spiagge libere di Santa Marinella e Santa Severa sia stato ottimale.

Relativamente ai tratti di arenile libero attrezzato “Sabbie Nere”, “Mediterraneo” e “Toscana”, anche e soprattutto grazie all’attività di coordinamento svolta dal Nucleo Sommozzatori e COC (centro operativo comunale), non sono stati registrati incidenti, né dal punto di vista sanitario tantomeno che in quello dei servizi erogati ai bagnanti.

Le spiagge assegnate sono state provviste di adeguate e contigue zone a parcheggio, dotate di tutti i mezzi idonei e necessari per l’eventuale salvataggio in mare, attraverso la presenza di personale formato e qualificato pronto all’intervento. Oltremodo – continua il Sindaco – ricordo che sono state posizionate su arenili liberi, nello specifico adiacenze dello stabilimento Bartolini a Santa Severa e alla spiaggia libera del Cavalluccio Marino a Santa Marinella, ben due corsie di camminamento accessibili ai diversamente abili, dotati di sedia Job per raggiungere la battigia in tutta sicurezza.

Siamo convinti – conclude il Sindaco – che questo grande lavoro di organizzazione proseguirà nel tempo e sarà potenziato anche su altri tratti di litorale, libero e accessibile ai cittadini ed ai villeggianti, per la prossima stagione estiva, così da garantire oltremodo la sicurezza in mare ai fruitori della nostra costa”.