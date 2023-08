Successo di "Stelle in fattoria" con gli Astrofili Palidoro • Terzo Binario News

Grandissimo successo per l’evento del Gruppo Astrofili Palidoro dedicato alle stelle cadenti!

Venerdì 11 agosto la Fattoria Rinaldi si è trasformata in un gigantesco “parco delle stelle” dove, la magia di una serata lontano dalle luci delle città, ha fatto gli onori di casa. Oltre 200 le persone accorse per avere l’opportunità di scorgere le scie luminose dei desideri, grandi e piccini sono stati protagonisti di un viaggio nel cosmo sotto la volta celeste come se fosse una gigantesca lavagna di cui sono state spiegate le tante costellazioni visibili.

Ad arricchire una notte così emozionante è stata la visione del pianeta Saturno e di ammassi stellari attraverso i telescopi dell’associazione.