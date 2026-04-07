Strada provinciale per Tolfa, al Fiocco di Neve una Pasquetta tra natura e animali per grandi e piccoli • Terzo Binario News

Il giorno di Pasquetta al Parco faunistico Fiocco di Neve, situato sulla provinciale Braccianese Claudia che arriva ad Allumiere e Tolfa, si è svolto un evento al quale hanno partecipato tantissime famiglie con bambini.

Numerose le attività che hanno intrattenuto grandi e piccoli: la monta in sella con l’istruttrice Simona Modugno, le Api di Nonno Mario con Giordano Testa, il tiro con l’arco con gli Arcieri di Fiocco di Neve, le arti circensi con Ametè, oltre al percorso con il quad, tanto sole e allegria.



Per la realizzazione di questa giornata, le titolari del Parco Paola Cozzolino e Roberta Dolenz ringraziano con tutto il cuore il sindaco di Allumiere Luigi Landi, la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, l’assessore di Tolfa Alessandro Tagliani, la Protezione Civile di Tolfa ed Allumiere, l’Ipertecnica di Nicola Landi. “Un immenso grazie a tutti i collaboratori volontari della nostra associazione che hanno garantito la riuscita dell’evento” aggiungono.