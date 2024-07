Stadio della Roma: incontro del sindaco Gualtieri con i vertici della società • Terzo Binario News

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato in Campidoglio i vertici dell’As Roma, rappresentati dal Vicepresidente Ryan Friedkin e dalla Ceo Lina Souloukou. Oggetto della riunione, il progetto per il nuovo stadio a Pietralata.

La società ha mostrato un video per illustrare il design del nuovo stadio, il cui progetto è pensato per portare benefici sia ai tifosi che a tutta la città con la riqualificazione di un intero quadrante nel segno della sostenibilità.

“Abbiamo apprezzato il fatto che il progetto sia unico, non sia uguale a tutti gli altri ma sia stato molto pensato in relazione alle caratteristiche di Roma, alla sua eredità, alla sua storia; – ha commentato il Sindaco – è un progetto che si integra rispetto alle caratteristiche monumentali e storiche della città, ispirato alla sostenibilità green ed è collegato a una riqualificazione dell’area con un parco molto grande e aree verdi molto importanti”.

“La riunione è stata un’occasione per vedere il progetto architettonico ma anche per entrare nel merito della procedura per renderla il più rapida possibile. – ha sottolineato ancora Gualtieri – Ci saranno dei tavoli tecnici che approfondiranno tutti gli aspetti legati alle prescrizioni e alla mobilità. Abbiamo fissato anche un metodo e un calendario di lavoro per fare un salto di qualità ed entrare nella fase operativa di questa bellissima opportunità per la città, perché sarà un luogo da abitare e un pezzo della riqualificazione di un quadrante importante di Roma”.

“Con il suo design iconico ispirato all’architettura romana classica e strutture all’avanguardia – ha sottolineato Ryan Friedkin – lo stadio offrirà un’esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale. Siamo impegnati a creare uno spazio che incarni lo spirito e la tradizione del nostro club, diventando al contempo un simbolo globale di innovazione ed eccellenza e un modello di responsabilità ambientale.”

Alla riunione era presente anche l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. “L’incontro è stato molto costruttivo, – ha dichiarato – abbiamo concordato la ripresa dei tavoli di lavoro a partire da settembre e nel frattempo stanno andando avanti gli iter amministrativi per la liberazione delle aree detenute in modo precario oppure occupate abusivamente. Proseguono le indagini archeologiche e geognostiche che, peraltro, a oggi non hanno rilevato nulla di compromettente. Il lavoro dunque continua positivamente”.