Spaccio nei boschi di Allumiere, il sindaco Landi ringrazia i Carabinieri • Terzo Binario News

Ad Allumiere, l’operazione dei Carabinieri è stata talmente apprezzata tanto che il sindaco Luigi Landi ha voluto plaudirla pubblicamente.

«L’operazione dei Carabinieri di Allumiere in località Pontoni assume un’importanza notevole in quanto è andata a debellare una postazione di spaccio che si trova non troppo lontano dal centro urbano del comune collinare.

Contestualmente, si percepisce il grande lavoro svolto delle forze dell’ordine, dell’Arma in particolare, su di un fronte così delicato come quello dello spaccio nei boschi recentemente diventato un fenomeno grave dal punto di vista sociale.

Pertanto ringrazio e mi complimento con la stazione di Allumiere e con tutta la Compagnia che ha partecipato a questa importante iniziativa di ripristino della legalità».