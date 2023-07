Sociale a Civitavecchia: la Giornata al Mare delle associazioni locali • Terzo Binario News

Si è svolta mercoledì presso lo stabilimento “Freedom” località Sant’Agostino una “giornata al mare”, organizzata dall’Assessore alle Politiche Sociali Deborah Zacchei con il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni il Timone, La Lampada Blu, l’Assproha, l’Ottava Nota, Nessuno Escluso e il Circolo Arci di San Gordiano e del Presidente del Tavolo Tecnico per l’agibilità.

Una giornata di relax davvero distensiva e divertente, in compagnia dell’animazione che ha intrattenuto i ragazzi e le ragazze in giochi e attività sulla spiaggia.

“Ci tengo a ringraziare i gestori dello stabilimento “Freedom” per l’opportunità data che ha avuto un significato profondo per i ragazzi, i quali hanno avuto l’occasione di vivere un momento aggregativo in un contesto sicuro e la Cooperativa A.G.A. che ha svolto il servizio di navettamento. E’ stata una esperienza unica che vorremo ripetere in altri contesti”, è il commento dell’Assessore Zacchei.