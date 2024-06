Slalom, un primo e due secondi posti per Antonio Morali a Rieti • Terzo Binario News

Un Antonio Morali performante infila un primo e due secondi posti nel quinto appuntamento del Drive Trophy che si è corso sul circuito La Mola di Rieti, nell’ambito della Formula Challenge Radical ovvero le gare di slalom a bordo di vetture prototipo.

In realtà sono stati due i piloti presenti con i colori ovvero lo stesso Antonio Morali del Gruppo Piloti Civitavecchia e Celeste Scappa, anche lei della scuderia Yonix Motorsport, che peraltro ha fatto benissimo nella corsa sabina.

Nella prima manche (che i sono tutte corse sulla distanza dei quattro giri), il corridore civitavecchiese è arrivato sì secondo ma a meno di mezzo secondo di distanza da Maurizio Stagni, il vincitore della tappa. Nella seconda invece la prestazione migliore di Morali, che ha chiuso al primo posto, staccando Stagni di oltre quattro secondi e mezzo. Nella terza invece, un set di pneumatici nuovi ha permesso a Stagni di arrivare primo sul civitavecchiese, distanziandolo di 7 secondi.

«Rieti è sicuramente un circuito che mi si addice ma purtroppo – scherza Antonio Morali – non ci sarà una nuova tappa di campionato. Comunque nel capoluogo sabino ho gareggiato bene e mi sono divertito. Peccato solo quell’ultima manche, tuttavia sono tornato al secondo posto in classifica generale e nelle tre tappe del campionato che rimangono posso recuperare il distacco». La prossima gara si terrà sulla pista dell’Isam di Anagni il 13 settembre, poi si corre a Sarno e al Sagittario di Latina. Attualmente l’esponente del Gpc è secondo in classifica generale con 146 punti, a 42 di distanza da Stagni sebbene abbia corso una gara in meno.

E prosegue proficuamente il sodalizio Yonix-Gpc con Morali e Francesco Loiacono entrambi “storici” appartenenti alla gloriosa scuderia del Gruppo Piloti Civitavecchia che continuano la loro quarantennale amicizia corsaiola sui circuiti italiani. Dice lo stesso Loiacono, responsabile della Yonix Motorsport: «Antonio Morali con la sua splendida Radica! si presentava alla finalissima con il primo tempo ma un set di gomme nuovo rivelatosi poco performante lo relegava alla pur sempre ottima seconda posizione assoluta. Invece, la pilota reatina, alla sua seconda apparizione sulla Mini Jcw Yonix ha dimostrato di avere le carte in regola per scalare le classifiche. Dopo tre manche, Celeste ha regolato tutti i suoi avversari vincendo sia la sua classe che l’intero e numeroso gruppo».