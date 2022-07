Silvia Marongiu non esclude le dimissioni da segretaria del Partito Democratico di Ladispoli • Terzo Binario News

La attuale Vicepresidente del Consiglio comunale e candidata Sindaca di Ladispoli disposta a fare un passo indietro nei DEM

Dopo la clamorosa débâcle elettorale alle ultime elezioni comunali, Silvia Marongiu, candidata Sindaco per il Partito Democratico mette in discussione il proprio ruolo da Segretario di Circolo Locale ponendo al direttivo le proprie dimissioni dall’incarico.

Non una formalizzazione ufficiale di dimissioni, c’è da precisarlo, ma comunque un passo indietro quello della attuale Vicepresidente del Consiglio comunale.

“Ho rimesso al direttivo del Partito Democratico di Ladispoli le mie dimissioni, una formalità dopo una tornata elettorale in cui si perde – ha detto la Marongiu nel corso di un’intervista radiofonica – stiamo discutendo ora con i direttivi e le segreterie regionali e provinciali su come affrontare il futuro e i prossimi impegni elettorali, le regionali e le politiche. Nelle prossime settimane ci saranno ovviamente degli sviluppi, sul coordinamento del futuro e sulle reggenze del circolo che porteranno ai prossimi appuntamenti”.

“Una decisione presa con responsabilità e molto umilmente si ripartirà per gettare le nuova fondamenta” dice la Marongiu.

Da un punto di vista cronistico è certamente netta e forte la sconfitta del Partito Democratico a Ladispoli. La coalizione è stata nettamente surclassata dall’altra forza di centrosinistra di Ladispoli, quella guidata da Alessio Pascucci, che accompagnato da sole liste civiche si è piazzato secondo con un 25% probabilmente insperato, considerando che l’ufficialità della sua candidatura è giunta solamente in primavera.

Una sconfitta forte quella del Partito Democratico che è costata caro, carissimo anche a Federico Ascani, fuori dagli scranni di Palazzo Falcone e automaticamente anche da Palazzo Valentini, dalla Città Metropolitana, dove condivideva i banchi insieme ad Alessio Pascucci. Pascucci, che oggi è l’unico esponente politico di Cerveteri e Ladispoli a sedere in Consiglio Metropolitano. Ci sarà ora da vedere come, in che modo e con quali volti il centrosinistra di Ladispoli proverà a ripartire.

E soprattutto, sul ruolo che avrà Silvia Marongiu all’interno del Partito Democratico…