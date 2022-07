Battafarano: “Continuità amministrativa a Cerveteri, fondi Pnrr fondamentali per nuovi servizi” • Terzo Binario News

Prime dichiarazioni stampa per la neo vicesindaca di Cerveteri

Dopo il trionfo elettorale che l’ha resa la candidata consigliera più votata nella storia di Cerveteri con 474 preferenze, Federica Battafarano è uno dei volti confermati all’interno della Giunta comunale della città.

Confermata e anche “promossa”, in quanto è stata nominata anche Vicesindaco dell’esecutivo etrusco. Ai microfoni di Fabio Nori, la Battafarano, alla sua terza esperienza politica dopo il mandato 2012 – 2017, dove ha svolto il ruolo di Consigliere comunale e Vicepresidente del Consiglio comunale e il mandato da Assessora negli scorsi cinque anni, ha fatto una breve panoramica politica e ha parlato del Jova Beach Party, oramai alle porte con una doppia data sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare sabato 23 e domenica 24 luglio.

“Ci siamo appena insediati per il terzo mandato consecutivo e già questa è una bella notizia ai fini della continuità amministrativa della città e siamo felici di poter ricominciare subito il lavoro – ha dichiarato il Vicesindaco Battafarano – quest’anno inoltre nelle casse dei Comuni arriveranno gli importantissimi fondi del PNRR, che permetteranno a Cerveteri e a tutte le amministrazioni comunali di poter fare maggiori investimenti non solo per quanto riguarda la cultura ma per la realizzazione e il potenziamento di tutti quei servizi di cui la comunità e i cittadini hanno bisogno, in particolar modo quelli in difficoltà”.

Una dichiarazione anche sull’evento della prossima settimana, sul Jova Beach Party, che ritorna sulle spiagge etrusche dopo lo straordinario successo del 2019: “Sarà l’unica tappa in tutto il Lazio e prevediamo un’affluenza di pubblico e di spettatori straordinaria”.