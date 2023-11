Si Ladispoli sulla sospensione idrica: "Il passaggio ad Acea ha solo salvato Marina di San Nicola" • Terzo Binario News

“Abbiamo ascoltato tantissimi cittadini lamentarsi dell’imminente sospensione idrica del 15 novembre 2023 e dell’amministrazione.

Ma questa informazione si è appresa solo varcando l’ingresso di un’attività commerciale o fuori i cancelli di scuola.

Nel tavolo di luglio tra Acea e il comune, dove quest’ultimo richiedeva maggior flusso di acqua in estate, non ha avuto l’esito sperato, in realtà, disagi ce ne sono stati ma meno rispetto gli anni precedenti.

Fatto sta che, il consigliere Moretti, si è imposto su Acea contro la sospensione idrica del 3 di agosto in quanto i lavori (dalle 8 alle 18) avrebbero causato disagi all’economia estiva di Ladispoli delle attività commerciali, mostrando scarso interesse verso i cittadini e rimandando quindi i lavori a dopo il 15 ottobre.

Questa mancanza di manutenzione è stata, molto probabilmente, la causa delle continue perdite di acqua sulle nostre strade.

Ovviamente nessuno sa darci maggiori informazioni, diciamo che è uno dei tanti misteri ladispolani irrisolti!

Anche per questo, sono stati previsti lavori così importanti per il 15 novembre: il sistema idrico è un colabrodo e qualcuno dovrà pur dirlo.

Una giornata lavorativa in piena estate e “difficile” per le attività commerciali, si trasforma, in autunno, in un vero e proprio incubo per tutti i cittadini: quasi una giornata intera senza acqua (e le temperature sono ancora miti) e scuole chiuse.

Quanti genitori perderanno una giornata di lavoro? Quanti dovranno sobbarcarsi la spese di una babysitter per l’intera giornata?

Quante attività commerciali saranno costrette a chiudere?

Gli interventi sono necessari e vanno fatti, proprio per colpa della precedente mala gestione del sistema idrico, negli ultimi anni sul groppone di chi dice di essersi battuto contro la privatizzazione ma ha salvato solo Marina di San Nicola.

Per questo, tutti i cittadini che avranno forti disagi e spese straordinarie, possono inviarci una copia della documentazione (che forniremo poi al comune) alla nostra email siladispoli@gmail.com

