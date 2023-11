Leone Kimba, l'animalista Enrico Rizzi ringrazia il Commissariato di Ladispoli • Terzo Binario News

“Il sig. Rizzi ha seguito con particolare attenzione la vicenda del leone fuggito da un circo attendato sul territorio comunale di Ladispoli (RM) e che ha suscitato, come ovvio e prevedibile, reazioni di forte preoccupazione per la sorte dell’animale come pure per la garanzia della sicurezza pubblica.

Lo Scrivente è stato incaricato di formalizzare una nota di formale ed espresso encomio per l’attività resa dal Commissariato di P.S. di Ladispoli in questo frangente, ciò che ha consentito di assicurare il pronto rispetto di entrambi i profili appena indicati.

Stesso dicasi in riferimento al servizio di OP che il dirigente del prefato Commissariato di P.S. ha assicurato per il giorno 12.11.2023 allorquando il sig. Rizzi, unitamente al deputato della Repubblica, On. dott. Francesco Emilio Borrelli, si è recato presso la struttura circense per verificare le condizioni di detenzione dell’animale.

Giunga, quindi, all’Ill.mo Sig. Questore di Roma il ringraziamento del sig. Rizzi, il quale si è altresì adoperato pubblicamente, attraverso i propri mezzi di comunicazione social per spiegare al grande pubblico le difficoltà incontrate dagli operanti di P.S. e così poter rendere giustizia delle voci, circolate insistentemente ma infondate, di una presunta inerzia degli operanti stessi”.

Questo quanto scritto dall’avvocato Alessio Cugini Borgese per conto di Enrico Rizzi, esponente del mondo animalista