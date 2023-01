Si chiude il progetto Le Frontiere in Fiore a Ladispoli • Terzo Binario News

“Un anno è volato via in fretta e Le Frontiere in Fiore, progetto co-finanziato dalla Regione Lazio con il bando Comunità Solidali, volge alla fine.

Le Aps: Nuove Frontiere Onlus Ets, l’Aps Piccolo Fiore e A.V.O.Ladispoli Volontari Ospedalieri, invitano le istituzioni comunali, distrettuali, sanitarie e la cittadinanza tutta al Convegno di Chiusura, che si terrà sabato 21 Gennaio alle ore 10, presso il Giardino di Annalisa di Via delle Viole.

Un Convegno nel quale saranno chiamati a intervenire i Presidenti delle Associazioni, i professionisti e la cooperativa che ha fornito il supporto alla progettualità e alla fornitura di assistenti educativi. Sarà un momento d’incontro e di bilanci sul lavoro svolto, sulle criticità emerse.

Sarà importante mettere a confronto l’esperienza dei professionisti e il rapporto istaurato con i ragazzi, che nei vari laboratori hanno avuto la possibilità di cimentarsi con attività nuove come l’ortocultura, il riciclo dei materiali e la creazione di oggettistica, la cucina con le sue attività, relative alla spesa e alla conoscenza degli alimenti; la pizza e la magia della lievitazione.

Il progetto: Le Frontiere in Fiore ha avuto inoltre il pregio di creare incontri emozionanti e divertenti tra i ragazzi delle due associazioni, i volontari e anche gli anziani del Nido dei Nonni, che hanno arricchito le conoscenze e permesso alle persone disabili di integrarsi fra loro e con altre realtà del territorio.

L’Aps Nuove Frontiere Onlus Ets è l’associazione capofila del progetto e questo è stata per noi una grande responsabilità e una grande fatica, ripagata ogni giorno dal vedere la nostra sede operativa aperta e piena di ragazze e ragazzi disabili che, con le loro voci e le loro risate, dimostrano che il Giardino di Annalisa è un luogo dove loro sono protagonisti assoluti, aperto e accessibile come deve essere un Polo per le Disabilità”.