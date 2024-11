Sheila, Jonas e Ariel: da Milano a Viterbo tre cani in cerca di amore • Terzo Binario News

Mi chiamo SHEILA ero una cagnolina felice con il mio padrone, foto del titolo,

siamo vissuti sempre in simbiosi ma un brutto giorno lui se n’è andatoe per me si sono aperte le porte del canile.

Sono nata 1.8.2012, di taglia medio/grande sono buona, molto dolce docile e remissiva.

Cerco un’adozione del cuore per chi volesse regalarmi una serena terza età .

Mi chiamo JONAS, sono l’ennesimo povero cane finito in canile

nonostante il microchip : padrona irreperibile.

Mi hanno trovato a Pieve Emanuele Mi sono nato 7.6.2017,

sono di taglia grande, socievole.

Spero tanto di trovare presto una nuova famiglia, per sempre.

SHEILA E JONAS SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Ma sarebbe meglio venire a prenderci, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Sono ARIEL, modestamente bellissima, tipo labrador/maremmano, di taglia grande

di circa 7/8 anni.

Sono una cagnolona gentile che ama tutti, persone e animali;

sono buona, tranquilla ed equilibrata adatta a tutti, solo i gatti non mi vanno a genio.

Da tanto tempo cerco una casa e una famiglia che mi ami, ricambierò con

tanto affetto e dedizione.

Contatto per adottarmi è Margherita 346 081 6609