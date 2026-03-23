 Sfalci in arrivo a Ladispoli, "attenzione alle zone rimozione auto" • Terzo Binario News

Sfalci in arrivo a Ladispoli, “attenzione alle zone rimozione auto”

Mar 23, 2026 | Ladispoli, Politica

erba alta sfalcio via livorno ladispoli (1)

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che sono ripresi gli interventi di sfalcio delle erbe interstiziali e di pulizia delle strade, che interesseranno progressivamente l’intero territorio di Ladispoli, a partire dalle vie del centro.

“Invitiamo i cittadini – dichiara l’Assessore Marco Pierini – alla massima collaborazione, rispettando i divieti di sosta temporanei nelle strade coinvolte dagli interventi. Si tratta di lavori fondamentali per garantire una pulizia accurata ed efficace delle vie cittadine.

Rinnoviamo pertanto l’invito a rimuovere le proprie autovetture nei giorni che saranno tempestivamente comunicati, così da consentire agli operatori di svolgere al meglio il proprio lavoro, nell’interesse dell’intera comunità.

La conclusione degli interventi è prevista entro la metà del mese di aprile. La pulizia e il decoro urbano – conclude l’Assessore Pierini – rappresentano uno dei principali biglietti da visita per una località turistica come Ladispoli, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva”.