Servizio Civile Universale, cinque posti all'Unione Ciechi di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si comunica che, sul sto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Ovile Universale, é stato pubblicato il bando per la selezione dl 52.236 operatori volontari da avviare al sevizio civile nell’anno 2024.

Per quanto riguarda la Sezione Territoriale di Civitavecchia dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti sono previsti complessivamente cinque posti di cui uno per giovani con minori opportunità.

Nella sezione PROGRAMMA E PROGETTI si trovano informazioni sul programma d’intervento approvato dal Dipartimento nonché Pubblicati i progetti dell’Unione Italiana del Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS.

Il bando è rivolto a giovani di ambo i sessi tra 118 e i 29 anni non compiuti. I progetti prevedono la durata di 12 mesi per 25 ore settimanali ed i volontari che prenderanno servizio stipuleranno un contratto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile e riceveranno da questo direttamente un trattamento economico mensile di Euro 507,30.

È inoltre previsto il rilascio a conclusione del progetto di un attestato di espletamento del Servizio civile riconosciuto da un ente terzo.

Le domande si possono presentare tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it

dalle 14 di giovedì 15 febbraio 2024. Nella sezione “Selezione volontari SC ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Per maggiori informazioni contattare la Sezione U.I.C.I. ai seguenti indirizzi mali:

uiccv@uici.it uiccv@pec.it Tel. 0766-396989 dalle ore 08:30 alle ore 13.