"Sere d'agosto 2023" a Santa Marinella, il programma completo degli eventi estivi • Terzo Binario News

Saranno The Alpha Sapiens con il teatro di parola e musica “Si può fare. La vera storia di Frankestein Junior” ad inaugurare domenica alle ore 21:00 “Sere d’Agosto”, il programma organizzato dall’ Amministrazione Comunale per questo mese e che proseguirà a settembre con altri appuntamenti da non perdere. Gli eventi di agosto si terranno tra il centro della città, Caccia Riserva e il parco Saffi, dove sempre domenica ci saranno Zigulì Cartoon Band che suoneranno le sigle dei cartoni animati più amati da bambini ed adulti.

Un programma ricco di musica che abbraccia vari generi, dalla classica, al blues, dalle grandi colonne sonore del cinema al flamenco e al suono magico dell’arpa, dal rock al revival con il concerto live il 14 agosto di Gazebo e i favolosi anni’80 della musica italiana. Come non ricordare i suoi grandi successi I like Chopin e Masterpiece, oggi apprezzati e conosciuti anche dai più giovani.

Il 16 al Parco Saffi sarà di scena la musica da camera con Bel Canto Ensemble e il 17 a Caccia Riserva il Gruppo di Ottoni Pentaphon eseguirà i più noti brani di quattro secoli di musica da Bach a Gershwin, da Piazzolla a Mercury.

La grande musica del cinema ci da appuntamento il 18 alle ore 21:00 al Parco Saffi con l’Orchestra Sinfonica Europa Musica e i suoi sessanta elementi. Conosciuta a livello internazionale, l’orchestra si esibisce in tutto il mondo e, sulle note di Strauss, Morricone, Bacalov e Piovani, eseguirà le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema nel mondo.

Rock, blues e cover saranno i protagonisti della serata a Caccia Riserva con le band dei Mojo e dei Kyber, entrambi noti al pubblico più giovane, A seguire dj set a cura dell’associazione Mad Music Love. Il 19 al Saffi ci sarà lo spettacolo di intrattenimento con proiezioni e monologhi con Stars and Music e a Caccia Riserva musica con Ornella Bartolozzi e la sua arpa. Il giorno seguente band di chitarra, organo e batteria con le musiche di Mc Laughin e il 21 musiche spagnole e latine con il duo Locura de Guitarras. Chiuderanno il mese, nei giorni del 25 e del 26, The Biss Band, musicisti itineranti per le vie del centro e il Gran Varietà Circus, spettacolo per bambini con giocolieri, mangiafuoco, clown, acrobati e baby dance.