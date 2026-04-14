“Senza memoria non c’è futuro”: al Granarone ottant’anni di Costituzione Italiana e democrazia • Terzo Binario News

Appuntamento organizzato da Scuolambiente insieme al CSV Lazio e a numerose realtà di volontariato del territorio. Ad ogni studente delle scuole presenti sarà regalata una copia della Costituzione Italiana.

“Ottant’anni di democrazia, ottant’anni da quando i nostri Padri e Madri Costituenti scrissero il meraviglioso testo della Costituzione Italiana, ottant’anni da quando per la prima volta nella storia anche le donne furono chiamate al voto. Celebreremo questi tre anniversari fondamentali per la storia del nostro Paese con un convegno aperto a tutte le scuole del territorio: un momento di riflessione dedicato all’Italia e agli uomini e alle donne che hanno gettato le basi per l’Italia libera e democratica di oggi”.

A dichiararlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel presentare il convegno “Senza memoria non c’è futuro”, organizzato da Scuolambiente insieme al Csv Lazio e a numerose realtà di volontariato locale, in programma mercoledì 29 aprile alle ore 09:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri.

All’incontro parteciperanno le classi secondarie di diversi istituti del territorio, tra cui: l’I.C. Giovanni Cena, l’I.I.S. Enrico Mattei di Cerveteri, l’I.C. Ilaria Alpi, l’I.C. Corrado Melone e il Liceo Sandro Pertini di Ladispoli.

“Una mattinata di fondamentale importanza, soprattutto in questo particolare frangente storico in cui i valori della pace, dell’umanità e dei diritti umani vengono quotidianamente calpestati da conflitti e soprusi – ha aggiunto l’Assessore Cennerilli – Grazie a Scuolambiente, faremo ai ragazzi delle scuole il regalo più bello: una copia della Costituzione Italiana. La speranza è che questo testo meraviglioso possa essere per loro un faro e una guida costante nella crescita e nella vita”.

Il programma della mattinata, particolarmente ricco, si aprirà con l’esecuzione dell’Inno Nazionale e un videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Seguirà la presentazione del libro “1943 – L’Italia nella tempesta” di Andrea Scazzola e una serie di contributi dedicati al significato della Carta Costituzionale a cura di Leda Bressanello, Riccardo Agresti e Giuseppe Girardi.

“Scuolambiente e la sua Presidente Maria Beatrice Cantieri svolgono da più di trent’anni un lavoro straordinario nelle scuole del nostro comprensorio – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Quando si parla di ambiente, giustizia e diritti, l’associazione è sempre in prima linea nella formazione dei più giovani. È un impegno costante, portato avanti con dedizione anche grazie alla collaborazione dei docenti. L’appuntamento al Granarone sarà un momento emozionante e un’occasione preziosa per i ragazzi di conoscere la storia di chi ci ha consegnato un’Italia libera”.

“Parlare di Costituzione e dello storico referendum del 1946 ai nostri giovani rappresenta un momento culturale e umano di grandissimo spessore – ha sottolineato Romina Vignaroli, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri – È compito di noi adulti e delle istituzioni far conoscere l’impegno di chi ha reso l’Italia una Repubblica fondata su principi scolpiti nel testo costituzionale. Mi complimento con gli organizzatori, certa che i nostri studenti ne usciranno più consapevoli”.