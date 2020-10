Stamani alle 8,45 la Sala Operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra dei pompieri del Nomentano ( 6/A) presso villa Ada per una richiesta di soccorso animale.

Un cane segugio, caduto in un dirupo profondo circa 7 metri all’interno del parco, è stato recuperato dal personale intervenuto con manovre Saf e affidato in buona salute alla sua padrona presente in loco .