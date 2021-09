"Segnaletica inesistente all'ex cementificio di Santa Marinella" - Terzo Binario News

Segnalazione di un cittadino di Santa Marinella circa l’assenza di segnaletica orizzontale e verticale in una zona nevralgica, come la rotatoria di fronte all’ex cementificio.

“Segnaletica inesistente su via delle Colonie e incrocio via IV Novembre in quanto in seguito ai lunghi lavori effettuati, nonè mai stata ripristinata.

Nello specifico da via Col di Lana, unico tratto in cui si può scendere verso il semaforo verso il ponte all’incrocio con Valdambrini e Aurelia la situazione è molto pericolosa.

Essendo assente la segnaletica, la situazione è diventata molto grave poiché in molti non sanno che da lì si può scendere e che non si è controsenso. La ‘mezza specie’ di rotatoria è stata portata via dall’ultimo temporale e mai ripristinata.

Ho presentato varie sollecitazioni anche direttamente alla Municipale ma finora nulla di fatto. Non vorremmo che ci scappasse qualcosa di irreparabile”.

