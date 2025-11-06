Secondo workshop del Roberto Rossellini Film Festival a Ladispoli • Terzo Binario News

Prosegue con entusiasmo il percorso formativo del Roberto Rossellini Film Festival, che dopo il successo del primo incontro torna con un nuovo appuntamento dedicato alla cultura e alla crescita professionale.

Sabato 8 novembre 2025, presso il Teatro della Scuola Corrado Melone di Ladispoli, si terrà il secondo workshop dal titolo “Organizzazione di Eventi”, promosso dal Roberto Rossellini Film Festival con il patrocinio del Comune di Ladispoli e dell’Assessorato alla Cultura.

L’incontro, in programma dalle ore 16:00 alle 19:00, sarà un’occasione di approfondimento rivolta a studenti, operatori del settore, appassionati di cinema e a tutti coloro che desiderano comprendere da vicino le dinamiche di pianificazione e gestione di eventi culturali, dai festival cinematografici alle rassegne artistiche e musicali.

Il workshop rappresenta un ulteriore passo del Festival verso la formazione delle nuove generazioni e la valorizzazione delle competenze organizzative legate al mondo dell’audiovisivo e della cultura, elementi cardine della visione del progetto Rossellini.

Per ulteriori informazioni e per partecipare:

www.rossellinifilmfestival.it

info@rossellinifilmfestival.it

342.81.70.365 (solo messaggi WhatsApp)

Vi aspettiamo numerosi per condividere una nuova esperienza di crescita, confronto e scoperta nel segno del grande Roberto Rossellini.