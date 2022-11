Sconfitta interna per la Mistercucina Dinamo Ladispoli: 66-60 dal Latina • Terzo Binario News

Arriva la seconda sconfitta casalinga per la PallacanestroDinamo Ladispoli targata Mistercucina, al termine di un’altra gara assai combattuta, aspra e spigolosa, con due espulsioni e un infortunato, Davide Acconciamessa, uscito assai malconcio a fine secondo quarto da un contrasto molto duro e forse fin troppo malizioso.

La partita di fatto si è decisa nel terzo quarto, quando la Mistercucina.com ha messo a referto solo 6 punti, consentendo agli ospiti del Basket Bee Latina di recuperare lo svantaggio di metà gara (erano sotto di 7 lunghezze, 38-31) e di portarsi avanti di 3 punti chiudendo il periodo 44-47.

Nell’ultima frazione di gioco i ragazzi di coach Ciprigno danno poi l’ennesima dimostrazione di tenacia e orgoglio, sospinti da un pubblico sempre numeroso e caldo, e ricominciano a trovare la via del canestro, anche se in attacco il gioco è sembrato meno fluido del solito.

Nei minuti finali testa a testa emozionante, con continui sorpassi e controsorpassi; alla fine sono i pontini a spuntarla per 60-66. Non perde però il sorriso il Presidente della Pallacanestro Dinamo, Luigi Fois :

“Abbiamo perso con onore contro una squadra esperta e solida, noi stiamo accumulando esperienza in questo inizio di campionato che sapevamo sarebbe stato difficile, siamo matricole assolute in Serie D, ma ritengo che ce la stiamo cavando molto bene, nonostante le due sconfitte fin qui rimediate, comunque di stretta misura e giunte al termine di gare sempre in bilico e che anzi a tratti ci hanno anche visto in netto vantaggio.

Del resto siamo anche riusciti a vincere su un campo difficile come quello del Basket Roma, e quindi mi ritengo finora soddisfatto di questo inizio di campionato, se me lo avessero detto questa estate ci avrei messo la firma”.

“È chiaro che ora dobbiamo trovare quel qualcosa in più” continua il Presidente “a livello tecnico e fisico che ci consenta di fare uno scatto in avanti, che ci permetta di arrivare negli ultimi minuti di gioco con i giocatori maggiormente lucidi. Resto assolutamente fiducioso, perché la squadra anche ieri ha dimostrato di saper stare in campo e non arrendersi mai, sa superare i momenti di blackout in cui di tanto in tanto incappa, e quindi a mio avviso basta trovare il modo di dare continuità e distribuire energia per tutti e 40 minuti per risolvere se non tutti certamente la gran parte dei problemi attuali.

Speriamo poi che dal prossimo impegno casalingo, Domenica 13 novembre, ci sia consentito giocare al Palazzetto dello Sport, sarebbe certamente un ulteriore stimolo per spingerci oltre i nostri limiti”.

Ora la testa e’ alla trasferta di sabato prossimo contro l’imbattuta Città Futura Roma, una delle favorite in questo campionato per il salto di categoria, in casa Dinamo si spera nel recupero di Acconciamessa e nella effettiva disponibilità’ di tutti gli atleti per tentare il gran colpo.

Tabellini e parziali Pallacanestro Dinamo Ladispoli vs Basket Bee Latina 18-19 20-12 6-16 16-19 finale 60-66 Terenzi 4, Fois 15, Di Francesco 10, Petronio 2, Mangiola 14, Campolungo 4, Bonavenia 2, D’Alonzo 7, Acconciamessa 2, Ciprigno, Guarragi.