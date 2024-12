Sclerosi multipla, successo per il Natale di Aism: Cerveteri città amica della ricerca scientifica • Terzo Binario News

Il ringraziamento della Consigliera comunale e Volontaria Aism Adele Prosperi: “Cerveteri da sempre sensibile e attenta, dalla nostra città sempre forte il sostegno alla Ricerca Scientifica”

“Grazie Cerveteri! Grazie per aver sostenuto anche in questo 2024 le iniziative di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una realtà che da oltre mezzo secolo raccoglie fondi e sostiene in maniera concreta le persone con Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi nel mondo colpisce quasi 3milioni di persone, oltre 130mila in Italia e che oggi, nonostante gli straordinari passi in avanti effettuati dalla Ricerca Scientifica, ancora non ha una cura. Il Natale di Aism di Cerveteri, divenuto negli anni un appuntamento fisso della solidarietà, è stato un successo: raccolta una cifra davvero importante, 800euro che andranno ad incrementare le attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che in Europa rappresenta la terza finanziatrice in assoluto nelle attività per persone affette da Sclerosi Multipla. Grazie davvero di cuore a tutti!”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Volontaria Aism, che nella giornata di oggi, martedì 3 dicembre ha provveduto a devolvere ad Aism tramite bonifico i fondi raccolti in occasione del punto solidale organizzato in Piazza Aldo Moro.

“Anche quest’anno il risultato raggiunto dal Natale di Aism è davvero importante perché ci consente di consegnare all’Associazione un contributo davvero sostanzioso alle tantissime attività che da oltre mezzo secolo svolge in tutta Italia a sostegno delle persone affette da Sclerosi Multipla – ha dichiarato Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e storica volontaria dell’Associazione – di questo, non posso far altro che ringraziare tutti i cittadini, i commercianti del Centro Storico e di Cerveteri tutta, sempre attenti e sensibili in tema di solidarietà e i funzionari del Comune di Cerveteri che come sempre hanno sostenuto con affetto la raccolta fondi per la Ricerca Scientifica. La nostra, da dieci anni, si dimostra essere una comunità estremamente generosa nel sostenere Aism: sappiamo chiaramente che si tratta di una goccia in mezzo al mare, siamo altrettanto convinti che è dalle realtà come la nostra, come quella di Cerveteri e di tante altre piazze che si possono fare importanti passi verso un futuro in cui la Sclerosi Multipla, finalmente, non sarà più definita come incurabile”.

Con il risultato del Natale di Aism, si chiude con successo dunque il decimo anno di attività nel territorio comunale di Cerveteri da parte dei Volontari. Gli 800euro appena raccolti infatti, si sommano ai 1300euro di Bentornata Gardensia e ai 760euro delle Erbe Aromatiche, per un totale di 2860euro in favore di Aism e della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla.

“Le attività di Aism proseguono tutto l’anno anche al di fuori degli eventi di piazza – conclude Adele Prosperi – per saperne di più, si può visitare il sito www.aism.it”.