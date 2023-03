Sclerosi Multipla, boom di Bentornata Gardensia a Cerveteri: raccolti 1245 euro a sostegno della ricerca scientifica • Terzo Binario News

Soddisfatta la Consigliera comunale e Volontaria Aism Adele Prosperi: “Cerveteri come sempre risponde presente! Grazie a tutti!”

“Aism chiama, Cerveteri come sempre risponde presente! Bentornata Gardensia, la campagna di raccolta fondi a sostegno della Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla è stata un successo straordinario: raccolti 1245 euro. In pochissimo tempo, abbiamo venduto tutte le piante di gardenia e di ortensia e ricevuto tantissime donazioni spontanee. Un risultato importantissimo, che andrà a sostenere le attività di Ricerca sulla Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante l’immenso lavoro di medici e ricercatori purtroppo ancora non ha una cura. Da Volontaria e da rappresentante delle Istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa meravigliosa comunità, che anche quest’anno si è dimostrata sensibile, attenta e generosa, rinnovando il proprio sostegno ad Aism, per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla!”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica e Volontaria Aism. Oggi, lunedì 6 marzo, come accade al termine di ogni iniziativa, la Consigliera comunale ha provveduto all’invio del bonifico bancario all’Associazione.

“Al termine di questa straordinaria maratona di solidarietà, voglio fare dei ringraziamenti speciali a tutte quelle persone che anche quest’anno con grande generosità, sensibilità e affetto hanno sostenuto Aism – ha dichiarato Adele Prosperi – grazie, grazie di cuore alla cittadinanza tutta, ai colleghi dell’Amministrazione e del Consiglio comunale e a tutti i funzionari comunali, ai Commercianti del Centro Storico e del territorio e a tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro contributo alla Ricerca Scientifica acquistando una o più piante, lasciando con estrema generosità anche tanti contributi liberi. Una menzione speciale, la rivolgo con piacere alle amiche dell’Associazione tra i Residenti di Castel del Sasso, accorse numerose al nostro punto solidale di Piazza Aldo Moro non solo per acquistare ortensie e gardenie, ma per portare una grande ventata di entusiasmo e voglia di collaborare nel prossimo futuro in tante nuove occasioni legate al mondo della Ricerca Scientifica! Grazie davvero di cuore”.

“Il prossimo anno sarà un anno importante per Aism a Cerveteri – prosegue la Consigliera comunale Adele Prosperi – nel 2024 infatti saranno i primi dieci anni di attività costante nel territorio a sostegno di Aism. Dieci anni in cui Cerveteri ha sempre risposto in maniera eccezionale. Da Volontaria e da Delegata al sostegno delle attività di Ricerca Scientifica, sin da ora, il mio impegno a lavorare per un grande anno di solidarietà e soprattutto di nuova speranza”.

Con il risultato di Bentornata Gardensia, Cerveteri conferma il suo essere profondamente generosa. Appena tre mesi fa, in occasione del Natale di Aism, i volontari della città etrusca avevano raccolto 1205,00 Euro. È ancora possibile sostenere Aism ed è facilissimo! È sufficiente inviare un SMS dal valore di 2 Euro al numero 45512.

Sclerosi Multipla, boom di Bentornata Gardensia a Cerveteri: raccolti 1245 euro a sostegno della ricerca scientifica

IL BONIFICO EFFETTUATO ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – RACCOLTI 1245,00 EURO