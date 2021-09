Scilipoti: "Il Pincio dica a che punto è l'iter per lo stadio Fattori" - Terzo Binario News

Interrogazione del consigliere Pd Patrizio Scilipoti al sindaco Tedesco e all’assessore De Paolis circa lo stato dell’arte della pratica dello stadio Fattori.

L’impianto è chiuso da anni in attesa che venga ristrutturato.

Per l’occasione, lo stesso Scilipoti e l’assessore De Paolis saranno ospiti lunedì mattina alle 9 nel programma Palazzo di vetro su TalkCity Tv.

“Condizioni di degrado e messa in sicurezza dell’impianto sportivo STADIO GIOVANNI MARIA FA770121—Affidamento incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva — Stato dell’arte”

Premesso che:

Lo stadio cittadino “Giovanni Maria Fattori”, il 06 settembre 2018 a seguito di accertamenti e verifiche di natura tecnica svolte dai soggetti competenti è stato dichiarato inagibile dalla Commissione Pubblici Spettacoli del Comune di Civitavecchia.

II 24 maggio 2019 viene approvato dal Ministero dei Beni Culturali nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione all’interno delle linee di finanziamento “Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020” l’intervento “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraro, via Maratona s.n.c Civitavecchia” con un importo programmato pari ad 3.525.000 (Decreto AdG n. 125/2019).

II Servizio 4 Lavori — Ambiente del Comune di Civitavecchia ha inviato in data 10/11/2020 alla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio gli atti (Det. Dir. n°3238 del 19/10/2020) per l’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraro, via Maratona s.n.c Civitavecchia” — incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva — Determina a contrarre (con importo a base di gara di € 212.190,07 oltre IVA e CNPAIA)

La Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio ha trasmesso al Comune di Civitavecchia con nota prot.n°20/21 del 13 gennaio 2021 la proposta di aggiudicazione al soggetto “RTP Professionale Capofila: De Angelis Roberto, con sede in Formia (LT)” (che dai verbali di gara si evince abbia effettuato una proposta pari ad €188.849,16 con un ribasso sull’importo a base di gara dell’ 11,000%)

Considerato che: – Lo stadio Giovanni Maria Fattori è un patrimonio sportivo e culturale per la città di Civitavecchia ed è stato per tutti i civitavecchiesi un luogo profondamente amato e rispettato che ha visto intere generazioni frequentarlo e sostenere le compagini cittadine nei campionati professionistici e dilettantistici fin dalla fine degli anni ’30. – La penuria di impianti sportivi a livello locale e le difficoltà di tante società sportive che operano nel tessuto sociale cittadino necessitano di interventi urgenti e mirati che possano restituire alla fruizione dello sport locale spazi polifunzionali moderni ed accoglienti in grado di far “vivere” lo sport e far sviluppare tutto quello che di buono ruota attorno alle attività sportive, specialmente per i bambini e gli adolescenti.

Non ci può essere una crescita del movimento sportivo cittadino senza le strutture e le infrastrutture necessarie, senza che ci siano degli spazi pubblici a disposizione di tutti quei cittadini e quei soggetti che attraverso la pratica sportiva sviluppano tutti quei valori di comunità che solo lo sport può dare. TUTTO CIO’ PREMESSO SI INTERROGANO IL SINDACO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA AVV. ERNESTO TEDESCO E L’ASSESSORE Al LAVORI PUBBLICI ED ALLE MANUTENZIONI SIG. SANDRO DE PAOLIS,

PER SAPERE SE:

I competenti Uffici Comunali hanno perfezionato la proposta di affidamento che la Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio ha trasmesso al Comune di Civitavecchia con nota prot.n°20/21 del 13 gennaio 2021 o quale sia lo stato dell'arte in merito all'assegnazione dell'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Rifunzionalizzazione dell'infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraro, via Maratona s.n.c Civitavecchia"

Le azioni messe in campo dai competenti Uffici Comunali garantiscano il rispetto dei tempi per l’erogazione dei finanziamenti afferenti al “Piano Stralcio Cultura e Turismo 2014-2020” e già assegnati all’intervento “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraro, via Maratona s.n.c Civitavecchia” con un importo programmato pari ad € 3.525.000 (Decreto AdG n. 125/2019).

Vi siano state proposte o sono state prese in considerazione da questa Amministrazione soluzioni che portino ad una cessione a privati dell'intera area o a parte di essa in alternativa al mantenimento della proprietà pubblica del complesso polifunzionale dello Stadio Giovanni Maria Fattori da affidare in gestione pluriennale alle società sportive locali mediante opportuni bandi di gara.