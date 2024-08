Scalpo importante del Tolfa: 2-1 al Ladispoli • Terzo Binario News

Il Tolfa batte il Ladispoli in amichevole per 3-2 ma all’orizzonte.

C’è da analizzare quanto successo nello scorso fine settimana, ovvero il 3-2 con cui i biancorossi si sono aggiudicati il confronto con l’Academy Ladispoli che milita nel campionato di Eccellenza e che domenica affronterà la Sorianese per la prima sfida ufficiale di stagione, con il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

A passare in vantaggio sono stati gli ospiti Selvadagi, che ha trasformato un calcio di rigore. Il pareggio, con cui si è chiusa la prima frazione, ha visto la apporre la firma di Pasquini.

Nella ripresa, si è presentato dal dischetto l’ex rossoblù Fagioli, che ha regalato al Tolfa il 2-1. I rossoblu con Pellegrini, e tiro deviato da un tolfetano, hanno trovato il secondo pareggio mentre gli uomini di Roberto Macaluso hanno trovato con Martinelli il punto decisivo tra l’altra segnando anche un bel gol.

Alla Pacifica l’undici iniziale ha visto in campo De Clementi in porta, difesa con Santi, Roccisano, Salvato e Del Prete; in mediana Bevilacqua, Nuti e Pasquini, davanti Miguel Vittorini e Pangi a supporto del centravanti Martinelli secondo i dettami del 4-3-3. «Abbiamo pure preso una traversa e creato svariate occasioni da rete – dice mister Macaluso – quindi il Tolfa è in crescita rispetto al confronto di sette giorni fa contro il Civitavecchia. E in questo non c’entra il risultato». I miglioramenti si sono visti anche sul piano atletico: «Il lavoro svolto durante la preparazione fisica dell’estate comincia a fasi sentire. Si vede chiaramente che giochiamo meglio, al netto di svariati aspetti che vanno rivisti in vista dell’inizio del campionato ma rientra tutto nella normalità. Nell’undici iniziale ho voluto inserire qualche giocatore nuovo, che ha necessità di inserirsi in un meccanismo collaudato per il quale servono tempo e sperimetazione. Poi c’è chi sta meglio come Marco Bevilacqua e Gianluca Nuti con una uniformità nel miglioramento atletico. Omar Pastorelli merita un discorso a parte perché ha accusato un problemino alla schiena e insieme si è deciso di non rischiare. La sua condizione va trattata diversamente, serve preservarlo ma si allena con costanza». Sabato alle 17.30 sempre allo Scoponi ultimo test con la Juniores del Civitavecchia. «In queste uscite siamo rimasti al 4-3-3 ma si sta valutando qualche variazione per sfruttare la fantasia della squadra» la dichiarazione finale di Roberto Macaluso.