Sbarcati i primi migranti al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

Intorno all’1:40 la Aita Mari ha attraccato al porto, iniziate le operazioni di controllo sanitario

Iniziato lo sbarco dei migranti arrivati al porto di Civitavecchia a bordo della nave Aita Mari che li ha salvati nel Mar della Libia.

Sono 31 le persone soccorse di cui 6 minori non accompagnati (fra i 13 e i 15 anni) che rimarranno a Civitavecchia in una struttura protetta. Gli altri andranno in altre destinazioni.

Intorno all’1.40 l’arrivo al molo 16 dello scalo dove è stata allestita l’accoglienza necessaria.

Due tendoni della Croce Rossa con le ambulanze, la Sanità Marittima, la Asl Roma 4 che si sono occupati dell’aspetto sanitario; poi le forze dell’ordine, con la Guardia Costiera che ha scortato la nave spagnola; la Polizia, che ha coordinato lo sbarco, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Protezione Civile; l’Autorità di Sistema Portuale per la gestione dello scalo.

A scendere per prima una donna con il figlio piccolo, con passaggio per il controllo Covid, l’identificazione e infine al completamento delle procedure, i bus con la destinazione stabilita dalla Prefettura.

Domenica a metà giornata previsto l’arrivo di un’altra nave, la Life Support di Emergency. Trasporta 156 persone e le operazioni si ripeteranno. Ci sono a bordo 29 minori non accompagnati e anche per loro è stata disposta l’accoglienza a Civitavecchia.