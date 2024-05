Santa Marinella addolorata per la scomparsa di Venanzo Bianchi • Terzo Binario News

“È con profondo dolore che saluto Venanzo Bianchi. Ci ha lasciato nella serata di ieri, stroncato da un malore improvviso.

Figura di spicco della Democrazia Cristiana di Santa Marinella e più volte rappresentante consiliare ed assessore, Bianchi lascia un vuoto incolmabile nel panorama politico e sociale della città”.

Con queste parole il sindaco Pietro Tidei, ha annunciato la scomparsa del noto politico santamarinellese.

Venanzo Bianchi, classe 1944, esponente di spicco della politica cittadina dagli anni 70 fino al secondo mandato guidato dal Sindaco Bacheca, ha ricoperto diversi incarichi pubblici. Consigliere e Assessore esperto in bilancio, membro di partecipate e consorzi, ha rappresentato il Comune di Santa Marinella in vari ambiti. Nasce politicamente nel finire degli anni ’60, quando con Manfredo Ballarini, Giancarlo Silveri e Franco Bordicchia, fonda il Movimento giovanile democristiano, esprimendo già nella prima tornata elettorale ben tre giovani consiglieri, che da lì e negli anni a seguire ricopriranno vari incarichi nell’Amministrazione della città, come primi cittadini, assessori e consiglieri comunali, rimanendo nel tempo figure di riferimento per la vita politica di Santa Marinella e del territorio.

E’ stato promotore e fautore del comitato che nel 1991 diede vita al Palio Ecologico dell’Autopedale, che ha visto la partecipazione attiva di tanti cittadini.

“Apparteneva a quella generazione di politici della vecchia tradizione, di cui fu protagonista grazie alle sue innate capacità di amministratore pubblico.

A lui ero legato da un rapporto di amicizia e rispetto reciproco e, pur essendo in passato su versanti politico opposti, abbiamo condiviso la passione per l’impegno civico e sociale.

Alla famiglia giunga il mio cordoglio, quello dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città”, ha affermato il sindaco Pietro Tidei. Al dolore della famiglia si uniscono la Giunta, il Consiglio Comunale e i dipendenti del Municipio.

Alle parole del Sindaco si aggiunge un commosso pensiero di Manfredo Ballarini, già Sindaco della città.

“La notizia della scomparsa di Venanzo mi lascia sgomento e molto triste. Con lui, come per la perdita di Franco Bordicchia, va via un pezzo della storia politica della nostra amata città. Non posso non pensare al lungo periodo che ci ha visti uniti e impegnati sullo stesso fronte, sempre uniti per il bene della nostra comunità. Mi unisco al dolore della famiglia e della cara moglie Piera”, ha commentato Ballarini.