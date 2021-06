Sabato al Parco della Legnara la Stazione dei Piccoli Artisti porta in scena Molière a Cerveteri - Terzo Binario News

Sarà il Laboratorio Teatrale Permanente della Stazione dei Piccoli Artisti, preziosa e prestigiosa realtà artistico-culturale del territorio, ad inaugurare il cartellone degli eventi estivi a Cerveteri.

Sabato 26 giugno alle ore 21:00 gli attori e le attrici della compagnia di Maria Concetta Galluso saranno in scena con un classico del teatro, “Il Borghese Gentiluomo”, opera del drammaturgo francese Molière andata in scena per la prima volta nel 1670.

Una farsa chiassosa e colorata tipica del teatro comico quella che porterà in scena il Laboratorio Teatrale della Stazione dei Piccoli Artisti. Un’opera, che proprio come l’Avaro, forse la più celebre di Molière, vede il protagonista, ovvero il Borghese, sognare di diventare un gentiluomo, un uomo di prestigio, cosa che invece, pur convinto che ogni cosa abbia un prezzo e possa essere comprata dal denaro, non potrà mai accadere. Sul palco, Francesca Brunone, Francesco Caia, Gioele D’Angelo, Flavia Foti, Riccardo Leoni, Christian Maggitti, Maddalena Martinelli, Niccolò Nizza e Ismaele Spinelli. Adattamento e regia di Maria Concetta Galluso. Costumi di Fabiola Fanciulli.

L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere un messaggio whatsapp al numero 3396751758.

“Siamo felici che ad aprire la nostra stagione estiva sia una realtà di prestigio come La Stazione dei Piccoli Artisti di Maria Concetta Galluso, una persona che da tanti anni si impegna con amore e passione per la promozione e la diffusione, soprattutto tra i giovani, della sacra arte del teatro – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – quanto ci è mancato il teatro in questo anno e mezzo, quanto ci sono mancate le emozioni che solamente un sipario che si apre sugli attori è capace di regalarci.

A Maria Concetta e all’intero cast faccio i miei complimenti e l’invito alla cittadinanza a partecipare allo spettacolo, che così come tutti gli altri appuntamenti di Aspettando l’Estate, sarà ad ingresso gratuito”.

Aspettando l’Estate… nel ricordo di Valentina, prosegue anche il giorno seguente, domenica 27 giugno, sempre alle ore 21:00, con il concerto rock degli Stonehenge.