Rupert e Sorbo, due storie lontane ugualmente tristi che aspettano entrambe un lieto fine • Terzo Binario News

RUPERT, buono, socievole, 6 anni, 18 Kg. Da 2 anni e mezzo vive sempre dentro un box di cemento.Si rianima dalla gioia quando vede un essere umano.E’ un cagnolino che cerca il sole. Facciamolo uscire da questo canile.

Rupert è un bel cagnoletto un pò setter di taglia mediopiccola sui 18 kg. E’ nato nel 2019 ed è finito in canile a tre anni ad ottobre 2022.

E’ carino, simpatico, allegro e socievole. Rupert ha tutte queste belle qualità che non lo hanno messo al riparo dal solito abbandono in strada.



Ci ha accolti nel suo box con un atteggiamento amichevole ed allegro, saltellava qua e là tutto contento per la nostra presenza, per un po’ di compagnia, per una coccola.

Un bel cagnoletto abituato alle persone, che si può inserire facilmente in una nuova famiglia.

Ma noi arriviamo qui solo ogni due mesi e possiamo stare nel suo box solo per pochi minuti.

Allora Rupert sembra rinascere, si fa abbracciare, coccolare, tira fuori la lingua rosa per la gioia.

Nonostante l’eccitazione se gli diciamo seduto fa il seduto, sembra quasi un cagnolino ammaestrato. Ammaestrato e poi abbandonato per la strada.

La sua gioia si spegne quando andiamo via, allora Rupert ha lo sguardo triste, sperso, smarrito. Capisce che viene lasciato li da solo ancora una volta.

Si mette con metà musetto e una zampa fra le sbarre, su cui batte un raggio di sole.

Sembra volerlo afferrare, fuori da quelle sbarre. Rimane lì a seguirci con gli occhi finchè andiamo via.

Da 2 anni e mezzo vive chiuso in questi pochi metri quadri di cemento senza mai uscire.

Ci sorride, fa le feste, ci dà la zampa, ci abbraccia. Vuole solo farsi portare via da questa cella, farsi portare via da noi verso il sole. Non è grande Rupert, e con un bagno e una spazzola sarebbe bello.

E’ molto intelligente, quasi ammaestrato e chiuso dentro il box sta soffrendo, ha due occhi molto espressivi e intensi che ci raccontano del suo cuore.

Portiamolo via da questo canile. Se noi lo faremo uscire, allora anche il sole lo raggiungerà. Vaccinato, microchippato, sterilizzato



Si trova in un canile privato convenzionato in provincia di Frosinone. Adottabile al Centro e Nord con visita di preaffido, moduli adozione, disponibilità a mantenere i contatti ed al postaffido.



Per info ed adozione:



Anna Bianca 3475143882 3343655706 annabianca50@gmail.com



Paola 3397876019 Paola Ade paolaade52@gmail.com

ANCHE SORBO 13 ANNI IPOVEDENTE È TRA I NONNINI CHE A GIORNI SARANNO X SEMPRE TRASFERITI ….

ANCHE SORBO è entrato da cucciolo e mai più uscito…. ha passato tt i suoi 13 anni su quel cemento… senza mai vedere la vita reale…ma tanto x tt già e IPOVEDENTE che importa…..

X 13 anni a nessuno è importato di lui…di tt loro…

X 13 ANNIIIII TT SE NE SONO FREGATI…

VORREI DIRE CIÒ CHE PENSO…LO SCH@FO CHE PROVO..Ma nn ho tempo …. …

https://chat.whatsapp.com/JZk5OESS46sIbrQNL0tlL9

Entrate in chat aiutateci a salvarli tt…

NON CHIEDETE IL CARATTERE… VOI COME SARESTE SE X TT LA VITA SARESTE RINCHIUSI IN UNA CELLA COME IN ISOLAMENTO??? SONO SPAVENTATI…E COME POTREBBERO ESSERLO DIVERSAMENTE???

CON I SIMILI VANNO D’ACCORDO

CALABRIA X INFO STEFANIA+39 348 784 6945