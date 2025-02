Kubra e Iago: due storie diverse che si meritano identico lieto fine • Terzo Binario News

Ricordate KUBRA? Lei è una meravigliosa labrador chocolate di circa 2-3 anni, proveniente da un allevamento abusivo sotto sequestro. Durante la sua permanenza in clinica per l’iter sanitario al quale sottoponiamo tutti i nostri cani prima di metterli in adozione, purtroppo i veterinari hanno appurato che è completamente cieca, molto probabilmente a causa di un danno neurologico. Oltretutto questo la porta anche ad essere molto spaventata ed a mantenere le distanze dall’essere umano. Insomma Kubra è una cagnolona molto problematica. E’ assolutamente un’ADOZIONE D’AMORE, perchè con lei serve molta, molta pazienza. L’educatrice ha notato dei piccoli miglioramenti nel fidarsi di lei ma ovviamente sarà un percorso molto lungo, per cui aspettiamo veramente persone dal cuore immenso, che vogliano accogliere in famiglia la nostra Kubra e prendersi cura di lei con grande amore. Kubra è comunque compatibile con i suoi simili ed è stata sterilizzata

Kubra è a Roma e si affida chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, con pre e post affido, regolare adozione e disponibilità a rimanere in contatto con noi nel tempo.

Ecco poi Iago, TG media castrato, un carattere meraviglioso, coccolone bravo al guinzaglio, va d’accordo con I suoi simili, purtroppo dopo 9 anni vissuti in famiglia, adesso non lo vogliono più. Queste situazioni mi fanno scoppiare il cuore, cosa penserà di aver fatto di così grave da ritrovarsi solo senza più la sua famiglia, il suo tutto. Ti guardavo giocare ,volevi le coccole, ignaro di quello che ci diceva di te in quel momento la tua ‘mamma” umana, Iago dolcissimo cucciolone dagli occhi ambra cerca una famiglia che lo ami ,si trova a Prato ,se interessati chiamare Teresa 339 5886695 Luela 339 4701016