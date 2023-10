Rudy e Donald, due cani davvero bisognosi di una famiglia: aiutiamoli • Terzo Binario News

Recuperato insieme alle sorelline dalla strada quando aveva pochi mesi…li hanno portati in canile e dimenticati lì…Lui è Rudy.

In quel box ci ha passato tutta la vita e in quel box ha perso la vista…ora è solo, le sorelline sono felici con le loro famiglie, lui non è mai stato scelto perché cieco.

Sono entrata nel suo box, quando ha percepito la mia presenza l’ho visto scodinzolare, era felice che qualcuno finalmente fosse lì per lui anche se non si è fatto accarezzare perché aveva paura di me.

I suoi occhi non potranno mai vedere il mondo fuori da quel box ma il suo cuore si. Adottabile centro nord Italia. Maria 340-5071137 Anche Rudy aspetta la sua mamma.

Ennesima corsa contro il tempo… Oggi,vi presentiamo #DONALD,un cagnolone,che anche se giovanissimo,ne ha passate tantePer lui cerchiamo una famiglia super…Merita il suo riscatto Siamo certi che da qualche parte una famiglia super sta cercando proprio lui. #Donald, nato ad agosto 2021, taglia media,compatibilecon i gatti,cerca con URGENZA casa

Si affida con profilassi sanitaria completa previo iter preaffido. Per info messaggio WHATSAPP Letizia 327 636 2179 Chiara 342 032 0734