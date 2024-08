Ruba fra gli ombrelloni delle spiagge di Ladispoli, fermato un algerino • Terzo Binario News

Glu uomini del Commissariato lo hanno trattenuto e poi rilasciato: la vittima non ha sporto denuncia

Beccato mentre ruba borse da sotto gli ombrelloni delle spiagge di Ladispoli.

Un algerino è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Ladispoli, dopo essere stato sorpreso a rubare sulle spiagge della cittadina.

Portato negli uffici di via Vilnius per gli accertamenti, è stato però rilasciato: infatti la vittima del borseggio non ha voluto sporgere denuncia, di conseguenza gli uomini del dirigente Fabio De Angelis non hanno potuto trattenerlo.