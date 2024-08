Auto ribaltata in viale della Vittoria a Civitavecchia • Terzo Binario News

Paura qualche sera fa lungo la direttrice centralissima della città portuale, in due portati in ospedale

Un’auto si è ribaltata qualche sera fa in viale della Vittoria, una delle direttrici principali di Civitavecchia.

Probabilmente la vettura – per cause che accerterà la Polizia – è entrata in contatto con un’altra sulla stessa corsia che le ha fatto da trampolino.

La corsa è terminata contro un’altra auto proveniente della direzione opposta.

Molta la preoccupazione con i conducenti delle due vetture soccorsi dal 118 e portati all’ospedale San Paolo.