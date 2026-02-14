Rotatoria a Vetralla sulla Cassia, accordo Anas-comune • Terzo Binario News

È stato sottoscritto nella giornata odierna il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Vetralla e Anas (società del Gruppo FS Italiane), finalizzato alla realizzazione di una nuova rotatoria lungo la Strada statale 2 Via Cassia, al km 65,900, in località Cura di Vetralla, in corrispondenza dell’ingresso del cimitero comunale e dell’intersezione con Via della Crocetta e Via del Giardino.

Alla firma hanno preso parte il Sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani, l’Ing. Marco Moladori, Responsabile della Struttura Territoriale Lazio di ANAS, il consigliere regionale Giulio Zelli e i componenti della Giunta comunale.

L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte al potenziamento dei livelli di sicurezza e alla razionalizzazione della circolazione lungo un tratto particolarmente trafficato dell’arteria, dove negli ultimi anni si sono registrate situazioni di criticità e rallentamenti, soprattutto in corrispondenza dell’intersezione interessata.

La realizzazione della rotatoria consentirà di disciplinare in modo più efficace i flussi veicolari, favorendo una maggiore fluidità del traffico e una significativa riduzione del rischio di incidentalità. L’opera contribuirà inoltre a rendere più sicuro e funzionale l’accesso al centro abitato, migliorando le condizioni di immissione e attraversamento in un nodo viario strategico per la mobilità locale.