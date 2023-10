Roma tra le città con l'indice di criminalità più alto d'Italia: più estorsioni, droga e furti • Terzo Binario News

Roma nel 2023 sale sul podio per indice di criminalità, con un più 8,3 per cento sul totale dei delitti denunciati nel primo semestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2022.

Una crescita del 5,1 per cento, invece, e’ registrata rispetto al 2019, in controtendenza rispetto al calo nazionale.

È quanto emerge dai dati sulla pubblica sicurezza elaborati dal ministero dell’Interno e pubblicati oggi dal quotidiano il Sole 24 Ore. Con 231,293 denunce – 5,485 ogni 100 mila abitanti – e un trend che segna il più 8,3 per cento sul primo semestre del 2022, Roma conquista il terzo posto.

Davanti a lei Rimini, con 6.246 denunce ogni 100 mila abitanti. In vetta alla classifica Milano, con 6.991 denunce ogni 100 mila cittadini.

Nel dettaglio la Capitale conquista il podio per i reati di estorsione con 31,1 episodi ogni 100 mila abitanti.

Secondo posto per Roma nella sezione dei crimini denunciati legati agli stupefacenti con un tasso di 88,4 denunce ogni 100 mila abitanti. Terzo posto per esposti per furto con destrezza: 618,5 denunce ogni 100 mila abitanti.