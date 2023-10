A Bracciano la festa del BenEssere, due giorni di eventi per tutti • Terzo Binario News

Il 14 e 15 ottobre il Comune di Bracciano con l’Università Popolare del Lago di Bracciano, in collaborazione con Barchette di Carta APS e l’AssoCommercianti Bracciano, propongono: ViviOlistico-Festa del BenEssere.

Coinvolte anche le Associazioni sportive del territorio che, il 14 ottobre, daranno vita a SPORT IN PIAZZA 2023, una manifestazione divenuta oramai un appuntamento irrinunciabile! Contemporaneamente, presso la Sala Conferenze dell’Archivio Storico, potrai assistere ad una serie di incontri che metteranno in luce temi importanti quali: la fibromialgia e come affrontarla, la psicosomatica ed i rimedi e tecniche per vivere meglio, la bioenergetica e i suoi obiettivi per restituire alla persona uno stato di naturale carica energetica attraverso esercizi volti a rilassare le contrazioni muscolari permettendo così di far affiorare alla coscienza le emozioni che hanno provocato questi blocchi, spesso vere e proprie “menomazioni” al vivere serenamente e senza dolori fisici.

Il 14/10, partendo dal giardino pubblico di Via del Lago, il dott. Michele Iannelli ci propone la Camminata Metabolica ed il 15/10 alle 9:30 l’”Associazione Camminare per Unire” porterà tutta la famiglia ad una passeggiata per conoscere la splendida natura del nostro territorio ed il maestoso Acquedotto Odescalchi con gli Archi di Boccalupo!

Poi il 15/10 alle 11:30 l’aperitivo, a partecipazione gratuita, con la Mindfulness, una coinvolgente esperienza di Mindfulness Eating per recuperare l’importanza dei piccoli gesti quotidiani, la consapevolezza ed il gusto delle piccole cose di ogni giorno, il vivere presenti a sé stessi imparando a dosare energie preziose e riequilibrare le emozioni.

Durante i due giorni, in Piazza Mazzini, troverai stand espositivi a tema per conoscere la medicina cinese, i massaggi olistici, gli olii essenziali, le case editrici, monili ed oggetti per uno stile di vita ecosostenibile!

Tutti gli eventi proposti dalla manifestazione sono a partecipazione gratuita, è gradita la prenotazione al 3318159933 o scrivendo a unipopbracciano@gmail.com