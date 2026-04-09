Roma, ritrovato serpente esotico in via Pian di Sco: probabilmente fuggito da un terrario • Terzo Binario News

Nella seratata di ieri è stato segnalato allo sportello di EARTH Odv la presenza di un esemplare di serpente esotico, identificato da Mauro Grano, erpetologo collaboratore dell’ associazione come Getula californiae (serpente reale della California), in via Pian di Sco, a Roma. L’animale, con ogni probabilità, è sfuggito da un terrario domestico.
“Si tratta di un serpente innocuo per l’uomo”, dichiara Valentina Coppola, presidente di EARTH ODV “Tuttavia, è importante intervenire per garantire la sicurezza e il benessere dell’animale”.
Non è stato possibile procedere alla cattura del rettile, poiché la segnalazione è giunta circa un’ora dopo l’avvistamento, rendendo difficile localizzarlo.
EARTH ODV invita i cittadini alla calma: in caso di avvistamento, si raccomanda di non avvicinarsi né tentare di catturare l’animale autonomamente, ma di contattare tempestivamente la Polizia Locale o i Carabinieri Forestali.
“È fondamentale che l’animale venga recuperato da personale competente, sia per la sua incolumità sia per evitare possibili rischi legati alla sua permanenza in ambiente urbano”, aggiunge Coppola.
L’associazione EARTH ODV coglie l’occasione per ribadire la necessità di introdurre al più presto l’obbligo di un corso di formazione per chiunque intenda detenere animali esotici. Una misura ritenuta indispensabile per garantire una gestione responsabile e prevenire episodi simili.