Ruba gasolio dal mezzo, arrestato un autista a Fiumicino • Terzo Binario News

Per i Carabinieri due mesi di controlli e sanzioni contro taxi ed ncc abusivi

Si comunica, nel rispetto dei diritti dei soggetti sanzionati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un eventuale definitivo accertamento di responsabilità) che i Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino, nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2025, hanno svolto mirati servizi all’interno dell’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, in particolare nelle aree arrivi dei terminal, per contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico non di linea e il procacciamento illecito di clienti ai danni dei viaggiatori.

All’esito dei controlli sono state elevate complessivamente 32 sanzioni amministrative (21 nei confronti di autisti N.C.C. e 11 a carico di soggetti privi di titolo autorizzativo), sorpresi mentre tentavano di avvicinare i passeggeri in transito.

L’attività ha consentito di accertare violazioni per un importo complessivo pari a circa 70mila euro.

Contestualmente, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017 (cd. “Daspo urbano”), nei confronti di 31 conducenti è stato disposto l’ordine di allontanamento dall’area aeroportuale per 48 ore.

Sono state inoltre riscontrate violazioni connesse alla disciplina ENAC relativa all’accesso e allo stazionamento nelle aerostazioni.

Il fenomeno del trasporto abusivo presso gli scali romani è da tempo oggetto di particolare attenzione anche a livello mediatico: la tematica viene inoltre costantemente trattata nel corso di riunioni dedicate e di un tavolo interforze convocato presso la Prefettura di Roma, finalizzato al coordinamento delle iniziative di prevenzione e contrasto in ambito aeroportuale.

I Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno inoltre arrestato un 42enne romano, con precedenti, autista di una società di autotrasporti in zona Cargo City a Fiumicino perché gravemente indiziato del reato di furto aggravato. A conclusione di una mirata attività scattata dalla querela del legale rappresentante della società che denunciava ripetuti e ingenti ammanchi di carburante dai veicoli, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo rinvenendo 335 litri di gasolio. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, poi riconsegnata alla società, e hanno sottoposto il 42enne agli arresti domiciliari.

I risultati conseguiti nel mese di settembre rappresentano la testimonianza dell’impegno costante dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, che continueranno ad assicurare servizi straordinari di controllo a tutela dei cittadini e dei numerosi viaggiatori che ogni giorno transitano presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci”.