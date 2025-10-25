Corsa clandestina sulla Colombo, nello schianto muore una 20enne • Terzo Binario News

Grave incidente nella serata di ieri sulla via Cristoforo Colombo all’altezza di piazza dei Navigatori a Roma.
Mentre era in atto – secondo le prime informazioni una corsa tra auto – una vettura è finita sul guardrail per poi carambolare sopra quella dove viaggiavano due ragazze.
All’arrivo dei soccorsi erano parse subito gravi le condizioni di tutte le persone coinvolte, 4 in tutto, che sono state trasportate in codice rosso all’ospedale dai sanitari del 118.
Una delle due giovani è deceduta nella notte, la 20enne Barbara Bellucci. In fuga un’altra auto coinvolta nella gara clandestina.
Davanti ai soccorritori giunti sul posto ieri sera, una scena terribile: un’auto era completamente accartocciata contro un albero, l’altra a poca distanza, rottami ovunque.
