Riapre parzialmente piazzale Matteotti a Santa Marinella • Terzo Binario News

Il Piazzale Giacomo Matteotti torna ad essere accessibile ai veicoli in buona parte delle ore della giornata.

È stata infatti emessa l’ordinanza (num.18 del 27-06-2024) ,in cui si stabilisce, nella piazza antistante la Stazione ferroviaria, il divieto di transito a partire dal giorno 01/07/2024 solamente dalle ore 17:00 alle ore 19:00 dal lunedì al sabato. La domenica quindi l’accesso sarà consentito per tutto il giorno.

“Il provvedimento di chiusura totale dell’area venne istituito lo scorso agosto per rendere necessarie le operazioni e le manovre dei mezzi delle ditte impegnate nei cantieri per i lavori di ristrutturazione della stazione- ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati– Considerando oggi che l’intervento nell’area antistante l’ingresso del fabbricato viaggiatori è terminato, abbiamo potuto rimodulare la viabilità.

Questa nuova ordinanza vieta l’accesso solo per un paio di ore nel tardo pomeriggio, consentendo ai tanti pendolari e viaggiatori di poter essere accompagnati fino all’ ingresso della stazione, agevolando il traffico soprattutto nella fascia oraria più frequentata. Come pendolare non posso che essere lieto di questa apertura, in attesa di veder terminati i lavori definitivamente.

Resta inteso che vige comunque il divieto di sosta e parcheggio in tutta l’area. Rete Ferroviaria Italiana ci informa che presto inizieranno i lavori della via interna che costeggia caserma dei carabinieri e ferrovia, come previsto dal progetto”, ha spiegato Amanati

“Chiediamo ai cittadini di pazientare ancora. RFI ci ha assicurato che i lavori stanno avanzando secondo i tempi stabiliti. A breve posizioneranno le coperture delle pensiline sui binari, che la Soprintendenza vuole siano trasparenti, non garantendo la copertura in estate dai raggi solari. Ferrovie sta provvedendo a fornire una soluzione che invece sia rispettosa dei criteri richiesti”, ha precisato il sindaco Pietro Tidei.

Nell’ordinanza è stabilito che i mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia, dei militari della Stazione dei Carabinieri, delle persone diversamente abili, dei mezzi di Trasporto Locale, del servizio taxi e dei residenti che necessariamente debbano transitare per accedere alle proprie abitazioni, dei mezzi adibiti al carico e scarico merci dell’esercizio commerciale presente, possano sempre transitare a Piazzale Giacomo Matteotti.