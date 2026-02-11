Reindustrializzazione a Civitavecchia, Grossi: "Ora il Pincio scelga, non possiamo perdere questa occasione" • Terzo Binario News

“L’incontro di oggi con il Commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione è stato estremamente positivo. In pochi minuti il Commissario Angelilli ha dimostrato competenza, concretezza e pragmatismo su temi cruciali come il dopo TVN e il futuro del Consorzio Industriale.

Il percorso avviato da Forza Italia e dall’onorevole Battilocchio, attraverso il tavolo interistituzionale, la manifestazione di interesse e la nomina del Commissario straordinario governativo, sta andando avanti nella direzione auspicata. È un lavoro strutturato, serio, che sta producendo risultati concreti per il territorio.

Ora spetta al Comune fare la propria parte, collaborando in modo leale e costruttivo con il Commissario e superando quei diktat ideologici che in passato hanno perfino ostacolato l’idea stessa di istituire questa figura. In una fase così delicata servono pragmatismo, responsabilità e visione, non pregiudizi politici.

A partire da una scelta immediata e non più rinviabile: l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio. Mancano meno di due settimane al termine ultimo per consentire alle aziende locali di partecipare al bando previsto. Parliamo di fondi importanti che le imprese del nostro territorio rischiano concretamente di perdere, mentre realtà produttive di comuni come Viterbo e Roma stanno già beneficiando di queste opportunità.

Perdere questa occasione sarebbe un errore grave e ingiustificabile”.

Lo dichiara Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia.