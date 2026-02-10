 Stadio Flaminio, il Campidoglio: "La Lazio ha consegnato i documenti" • Terzo Binario News

Stadio Flaminio, il Campidoglio: “La Lazio ha consegnato i documenti”

Feb 10, 2026 | Senza categoria

nuovo stadio flaminio

“Questa mattina il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Ss Lazio tramite pec la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021).

Nei prossimi giorni gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l’iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare”.

Lo comunica in una nota Roma Capitale