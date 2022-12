Regionali, Pascucci conferma la candidatura: ampio sostegno dal mondo del civismo e i partiti gli “strizzano” l’occhiolino • Terzo Binario News

Il consigliere comunale: “Cerveteri e Ladispoli unite come fulcro dell’Etruria Meridionale, pronto a rappresentare i territori”

“Confermo la mia disponibilità a candidarmi alle Elezioni Regionali. In questi anni ho dato vita a una rete civica molto strutturata con la quale negli ultimi mesi ho intensificato ancor di più i rapporti.

È indispensabile pertanto pensare a una candidatura di squadra, per questo in questi giorni con gli Amministratori Civici del Lazio è in corso un confronto.

Stiamo ragionando su un contenitore politico civico, anche se sono profondamente lusingato del fatto che tanti partiti nazionali tradizionali stanno osservando con grande attenzione il nostro lavoro”. A dichiararlo è Alessio Pascucci, Consigliere comunale di opposizione di Ladispoli e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale nel corso di un’intervista web.

Quello di Alessio Pascucci è senza dubbio il nome più plausibile nel litorale laziale per una candidatura alle Regionali. Primo Sindaco nella storia di Cerveteri ad essere eletto e a concludere entrambi i mandati, due volte Consigliere Metropolitano di Roma Capitale e attuale Consigliere comunale di opposizione di Ladispoli, dove dopo una campagna elettorale che lo ha visto partire come “underdog” e senza il sostegno di nessuno dei simboli di partito maggioritari, ha saputo eleggere ben sei consiglieri all’interno di Palazzo Falcone, Pascucci parte da una base solida forte, con un bottino di consensi e preferenze che sicuramente lo pongono in rampa di lancio.

Nel corso dell’intervista Pascucci ha avuto modo anche di analizzare il lavoro svolto dalle ultime due Giunte Regionali del Lazio a guida centrosinistra e dei benefici che la Regione ha saputo portare al territorio di Cerveteri e Ladispoli, primo fra tutti il Lungomare dei Navigatori Etruschi.

“Sono sempre stato convinto che Cerveteri e Ladispoli debbano pesare di più; basti pensare che normalmente contano 40mila residenti ciascuna, che nei periodi estivi raddoppiano – prosegue Pascucci – questo significa che unite, rappresenteremmo il terzo Comune di tutta la Regione Lazio dopo Roma e Latina. È inaudito che in tutti questi anni non abbiamo saputo esprimere un nostro rappresentante diretto a causa probabilmente di divisioni interne. Sin da quando si è ventilata l’ipotesi della mia candidatura al Consiglio Regionale del Lazio sono stati tanti i messaggi di vicinanza e sostegno di amici storici, cittadini e forze politiche, anche da parte di persone che non hanno la mia stessa visione politica. Cerveteri e Ladispoli rappresentano il fulcro dell’Etruria Meridionale e chiaramente sarebbe un onore essere il primo rappresentante in Regione di questo territorio che in pochi chilometri racchiude una costa meravigliosa, la Palude di Torre Flavia, il Bosco di Palo, il Sito UNESCO della Necropoli Etrusca della Banditaccia e una vastità di risorse davvero unica”.

Le elezioni regionali si svolgeranno domenica 12 febbraio. Cerveteri e Ladispoli hanno oggi l’opportunità concreta di esprimere all’interno del Consiglio Regionale un rappresentante attendibile e profondo conoscitore del territorio.

