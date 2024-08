Giubileo, quella "sinergia" tra Gualtieri e Meloni • Terzo Binario News

Il sindaco: “Fiducioso come la presidente del Consiglio sulla riuscita dell’evento”

“Siamo impegnati perché Roma e l’Italia siano pronte ad accogliere al meglio i milioni di pellegrini che giungeranno nella Capitale da tutto il mondo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che aggiunge: “Come è noto l’avvio degli interventi è slittato di diversi mesi a causa della crisi di governo dell’estate del 2022, ma stiamo lavorando in modo incalzante e proficuo per recuperare questi ritardi così come quelli accumulati negli anni da Roma sul piano della manutenzione e delle infrastrutture”.

Sempre il primo cittadino capitolino: “Anche io come la presidente Meloni sono fiducioso sulla buona riuscita dell’evento e sull’eredità importante che le opere per il Giubileo lasceranno alla città. E questo anche per l’ottima sinergia che si è instaurata con il Governo, che ringrazio in modo particolare per il supporto al lavoro della struttura commissariale, la Santa Sede, la Regione Lazio, il Comune di Roma e le varie società impegnate nei lavori. Il sistema Italia sta rispondendo al meglio e diamo appuntamento dal 24 dicembre per l’apertura della Porta Santa che segnerà l’inizio di un Giubileo dallo straordinario valore spirituale, culturale e civile”.