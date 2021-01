Raffica di scippi e furti, è allarme al Pigneto: scatta la petizione on line - Terzo Binario News

Una petizione on-line per denunciare la situazione presente nel quartiere romano del Pigneto. Un “proliferare di microcriminalità” tra furti in casa e scippi, “a tutte le ore del giorno e della notte”.

Un grido di allarme e al contempo una richiesta di aiuto, “perché si ha paura di uscire da casa anche solo per passeggiare un po’. Tutto questo purtroppo è profondamente vero ma non possiamo rimanere a guardare inermi muoviamoci , scriviamo, firmiamo, aiutiamo ma facciamoci sentire”.



“Anche un nostro piccolo gesto – è spiegato – può aiutare verso la giusta direzione, non rimaniamo a lagnarci e piangere su noi stessi su quanto un mondo giusto e perfetto non esista. Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una mosca nella tua stessa stanza Forza quartiere e coraggio popolo, qualcuno deve pur fare qualcosa non aspettiamo il lento ed inevitabile degenerare tra violenza ed insoddisfazione”.

Da qui l’appello: “Chiediamo alle istituzioni e nella totale legalità di tutelarci con un potenziamento della vigilanza, per la messa in sicurezza del quartiere. Siamo pronti a collaborare, nei limiti del possibile, ognuno con le sue potenzialità. Insieme possiamo fare la differenza”.