Raffaele rischia di morire in strada a Ladispoli, Ardita: "Dove sono i Servizi Sociali?" - Terzo Binario News

Una storia come tante quella di Raffaele, di origine napoletana, ma vive a Ladispoli da più di 30 anni. Infatti in città lo conoscono tutti come “Raffaele u napoletano”.

E’ un disagiato, un senza tetto che dorme per strada. “Una volta alla stazione, un’altra volta nelle panchine della piazza, ma ha un piede ed un gamba malati ed ha bisogno di cure ospedaliere – racconta Giovanni Ardita – e lo conoscono tutti perché chiede l’ elemosina in tutti i bar del centro. C’è chi gli offre la colazione, chi gli porta il pranzo, aiutandolo a trovare un posto per dormire dandogli delle coperte, ma sta malissimo.

Mi chiedo dove siano i servizi sociali, Raffaele non può continuare a vivere in queste condizioni di salute per strada, oltre ad un letto ha bisogno di cure sanitarie, Raffaele rischia di morire con l’ indifferenza delle istituzioni.

Io di questo sono dispiaciuto, lo conosco da quando frequentavo il bar Italia da ragazzo 30 anni fa. Non voglio vederlo morire così” conclude il consigliere Fdi.