Raccolta occhiali usati, 745 grazie dal Lions Civitavecchia Porto di Traiano • Terzo Binario News

Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano ha partecipato all’Attività di Servizio “Raccolta Occhiali”, coordinata dal Socio Lions Ing. Guglielmo Pepi.

Grazie alla generosità dei cittadini ci sono stati donati 560 occhiali usati e 185 montature nuove che sono stati spediti al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali. Lì gli occhiali vengono classificati e spediti ai punti di consegna, tra cui: ambulatori medici, carceri e Paesi del terzo mondo.

Il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano invita i cittadini che volessero contribuire a conferire i loro occhiali usati, sia da adulti che da bambini, purché sani, integri e anche da sole (per coloro che sono fotofobici o affetti da particolari patologie oculari), presso i seguenti punti di raccolta: Ottica Di Luzio (Via Aurelia n°535, S. Marinella); Ottica De Felici (Via Terme di Traiano n°28, Civitavecchia); Ottica Vergati (L.go Plebiscito n°10, Civitavecchia); Centri Anziani di Civitavecchia. Ringraziamo tutti per l’attività di supporto e anche coloro che hanno contribuito e contribuiranno a questa iniziativa.

Foto: credits Guglielmo Pepi.