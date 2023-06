Quella della dolce Chip, una storia a lieto fine: speriamo ce ne siano altre • Terzo Binario News

La nostra dolcissima CHIP, è stata accalappiata vagante e, arrivata al nostro rifugio si è accertato che era anche incinta. Che fine avrebbe fatto in strada con un lungo parto di ben nove cuccioli? Ma la nostra piccola ha avuto la fortuna di approdare al nostro rifugio dove una visitatrice si è subito innamorata di lei. Però la piccola era al termine della gestazione e, ancora una volta, la buona stella l’ha aiutata.

La sua buona stella si chiama ELENA ed è la nostra Direttrice Sanitaria che non ha esitato un attimo ed ha portato subito CHIP alla sua clinica per monitorarla h24 e per esserle vicina al momento del lieto evento.

La nostra CHIP, da randagina si è trasformata in una principessa, ha partorito i suoi bellissimi 9 cuccioli seguita, accudita e viziata da tutto lo STAFF della clinica e ieri, terminato lo svezzamento, CHIP è andata finalmente a casa dalla sua “mamma” che l’ha aspettata per questi mesi.

Anche i suoi cuccioli sono stati adottati direttamente in clinica.

NON SEMBRA UNA FAVOLA?

Invece è una bellissima storia vera a lieto fine grazie al grande cuore della nostra Dottoressa ELENA PICILLO e delle sue fantastiche collaboratrici.

GRAZIE A TUTTE VOI !