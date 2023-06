“RettiliAMO” di Pamela Baiocchi a Cerveteri con la veterinaria Sabrina Mazzanti e l’associazione Argo Ladispoli • Terzo Binario News

“Presso l’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri si è svolto l’evento “RettiliAMO” organizzato da Pamela Baiocchi, delegata alle politiche scolastiche e divulgatrice scientifica, dalla Dott.ssa Sabrina Mazzanti medico veterinario Asl RM2 specializzata in tutela e benessere animali esotici e dall’Associazione Argo Ladispoli Odv.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da comuni cittadini, dai tanti bambini accorsi che hanno dimostrato interesse e curiosità verso questo mondo poco sconosciuto, interagendo senza alcuna paura con gli animali presentati, partecipando in maniera attiva e propositiva.

Era presente anche il Nucleo Guardia Rurale Ausiliaria NOGRA Ladispoli che ha accolto questa occasione per ampliare la conoscenza sulle normative presentate.

Sono stati toccati da Pamela Baiocchi, temi fondamentali per la corretta detenzione dei rettili in famiglia, sono state date indicazioni sullo standard di allevamento in cattività, si è parlato della differenza di specie autoctone ed alloctone spiegando la pericolosità che le specie invasive hanno sul territorio.

La Dott.ssa Mazzanti ha approfondito la normativa per la gestione e detenzione di animali esotici specificando i danni che una mal gestione può provocare su questi animali che talvolta devono essere posti sotto sequestro e affidati nelle mani di chi può prendersene cura in maniera corretta.

Da qui il caso di “Destra e Manca” due esemplari di Pogona vitticeps mutilate negli arti, frutto di un sequestro e poi adottate dall’Associazione Argo Ladispoli Odv presente sul territorio con corsi per adulti e bambini che vertono tematiche di sensibilizzazione e avvicinamento alla tutela animale.

Ringraziando tutti gli intervenuti e avendo visto l’interesse e la curiosità che questo mondo ha sviluppato in adulti e bambini comunichiamo fin da ora che a questo evento ne seguiranno altri quindi non ci resta che dirci CI VEDIAMO PRESTO!!”.

Pamela Baiocchi