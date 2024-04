Quattro studenti del Marconi alla finale nazionale delle Olimpiadi di Problem Solving a Cesena • Terzo Binario News

Gabriele Cecere, Saba Mamagulashvili, Matteo Meloni e Frandesco Tarantino sono i quattro studenti, tutti della 2B informatica dell’Istituto Guglielmo Marconi, che lo scorso 12 aprile hanno disputato la finale nazionale delle Olimpiadi di Problem Solving a Cesena.

Ad accompagnarli il prof. Pierluigi Iachini.

Le “Olimpiadi di Problem Solving” ogni anno vedono impegnati gli studenti di tutta Italia in competizioni che promuovono competenze chiave per la soluzione di problemi attraverso modelli, metodi e strumenti informatici, ovvero parte delle “soft skills” spendibili in uno scenario occupazionale sempre più competitivo con il progredire della trasformazione digitale.

I ragazzi, dopo aver ottenuto con merito la qualificazione alla Fase Regionale classificandosi come prima squadra nel Lazio, hanno gareggiato con studenti provenienti da tutta Italia e, pur non portando a casa il trofeo, si sono fatti valere.

Tra l’altro già lo scorso anno una squadra del Marconi aveva disputato la finale ed inoltre proprio Gabriele Cecere aveva partecipato alla sezione individuale in quanto risultato vincitore della Regione Lazio.

Non rimane che aspettare la prossima edizione.